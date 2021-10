Wi-Fi in paese libera e accessibile a tutti. Il successo di Volturara Irpina Il sindaco: un servizio prezioso per turisti e residenti

Il Comune di Volturara Irpina ha ultimato i lavori di realizzazione della rete WIFI4EU che già da stamattina consente a chiunque si trovi in larga parte del centro abitato di connettersi alla rete internet in maniera del tutto gratuita. E' quanto ha reso noto l'Amministrazione comunale che, su un post su Facebook, ha comunicato l'avvenuta attivazione del servizio, l'area di copertura e la procedura di accesso definita decisamente semplice.

"Da oggi la nostra Volturara è una realtà sempre più digitale e connessa, grazie a una rete wifi pubblica che, sfruttando le ultime tecnologie, consente a chiunque lo desideri di connettersi alla rete Internet e di navigare in sicurezza e a velocità particolarmente elevate, senza vincoli di tempo né limiti di nessun tipo", ha dichiarato la Sindaca, Nadia Manganaro.

"Un risultato significativo - prosegue - non solo per la qualità della vita dei nostri concittadini, ma anche e soprattutto perché aggiunge un altro tassello nel mosaico dei servizi offerti ai tanti che vengono a Volturara per ragioni turistiche, per le sue attrazioni, per le sue bellezze naturali o per i suoi prodotti enogastronomici."

La rete - fanno sapere dal Comune - è accessibile dall'inizio di via Pennetti, giù per il centro abitato, fino a Viale Rimembranza. Si tratta di una rete Wi-Fi "outdoor" che non arriva all'interno delle abitazioni private, e che quindi non ne consente un utilizzo domestico.

WiFi4EU è un programma promosso dall'Unione Europea che finanzia i comuni affinché consentano l'accesso gratuito a Internet, specificamente mirato a per residenti e turisti. Significativo l'investimento delle istituzioni europee che hanno stanziato complessivamente 150 milioni di euro. Grazie a queste risorse, sono quasi 9mila i comuni che dispongono già di un'infrastruttura di rete Wi-Fi con cui connettersi a Internet. Da stamani c'è anche Volturara Irpina.