Poste italiane al fianco delle aree interne: l'esempio di Montaguto Installato uno sportello di ultima generazione

Poste Italiane ha installato presso l’ufficio postale di via Iagulli, 50, a Montaguto, in provincia di Avellino, un nuovo Atm postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo nonché di moderni dispositivi di sicurezza, tra i quali un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito.

L’Atm postamat è inoltre provvisto di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code. Salgono così a 100 gli Atm postamat disponibili in provincia di Avellino.

Disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24, il nuovo Atm postamat consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e di carte postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

Il nuovo postamat di ultima generazione può essere utilizzato dai correntisti banco posta titolari di carta postamat-maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte postepay.

Il piano di installazione degli Atm postamat conferma la capillarità della presenza di poste italiane sul territorio e l’attenzione che l’azienda riserva alle realtà locali.

«In un momento particolare come quello che stiamo vivendo, nel quale si assiste all’arretramento di altri enti a causa dello spopolamento dei centri abitati delle aree Interne, l'attivazione del postamat è un evento per certi versi “storico” per Montaguto - commenta il sindaco Marcello Zecchino –. in un’epoca in cui mantenere attivi i servizi appare a volte una difficoltà insormontabile è con sentimento di gioia, oltre che di grande soddisfazione, che inauguriamo un nuovo servizio grazie all’impegno di poste italiane, che conferma di essere una “sentinella sociale” sul territorio offrendo un servizio fondamentale ai cittadini residenti, ai visitatori occasionali e agli operatori commerciali. Non posso che ringraziare i vertici aziendali per aver mantenuto la parola data: l’entrata in funzione del nuovo postamat rappresenta un segnale importante nei confronti non solo verso Montaguto ma verso tutti i piccoli comuni, dove la speranza in un nuovo futuro nasce proprio dai servizi essenziali», conclude il primo cittadino di Montaguto.

L’intervento rientra tra gli “impegni” per i comuni italiani con meno di cinquemila abitanti ricordato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante ed è coerente con la presenza puntuale di poste italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.