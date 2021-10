Savignano, ufficio postale a giorni alterni: il Tar dà ragione al Comune Accolto il ricorso e annullato il provvedimento di chiusura. La soddisfazione del sindaco

Il tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, con propria sentenza ha accolto il ricorso del comune di Savignano Irpino riproposto nel 2020, annullando il provvedimento di chiusura dell'ufficio postale di corso Vittorio Emanuele a giorni alterni.

"Una sentenza che fa giustizia e che difenderemo con i denti - commenta a caldo il sindaco Fabio Della Marra - anche contro le eventuali azioni di poste italiane, nell'interesse dei nostri cittadini e delle fasce deboli."

Si attendono ora gli sviluppi sul contenzioso. Dederminante è stato sin dal 2015 l'impegno dell'amministrazione comunale guidata da Della Marra a difesa del territorio.

Così si era espresso il 13 ottobre 2015 Fabio Della Marra a Ottopagine: "Abbiamo presentato ricorso al Tar e siamo in attesa della cautelare, è inammissibile ciò che si sta verificando in paese, se per riparare un guasto ci vogliono giorni, settimane è davvero un fallimento generale. Non spetta a me entrare nel merito, da punto di vista tecnico, ma non si può lasciare una comunità isolata. Ma a prescindere da questo incidente di percorso, confidiamo molto nel responso del tar. L’obiettivo è quello di riportare a tempo pieno l’ufficio postale, in un territorio strategico e montano, che non può ricevere un misero servizio a giorni alterni e neppure efficiente al massimo come sta accadendo da alcuni giorni tra code snervanti e dietro front."