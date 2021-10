Montecalvo, choc in paese: rubata la Statuetta della Madonna di Fatima Indignazione e rabbia di fedeli e cittadini

La statuetta della Madonna di Fatima portata via da ignoti, strappata alla devozione dei fedeli, indignazione e rabbia a Montecalvo Irpino. in paese stamane la triste scoperta dell'edicoletta violata. A lanciare la notizia Domenico Santosuosso che ha raccontato in un post quanto accaduto "un gesto davvero grave, non per il valore economico, ma affettivo - commenta Santosuosso -. Chi si è reso protagonista di questo gesto si ravveda, portando la statua nella sua collocazione originaria." In paese la notizia si è rapidamente diffusa scatenano il comprensibile sconcerto di tutti. Il furto è stato commesso nella notte tra sabato e domenica. Complice l'oscurità ignoti hanno prima forzato l'edicola per poi portare via l'effige sacra, particolarmente cara ai devoti. Da capire chi è perché ha voluto portare via la statuetta e in tanti si appellano anche via social ai protagonisti del vile gesto perché possa tornare al suo posto l'effige presso cui numerosi fedeli si recavano per pregare.