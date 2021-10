Lavori Anas nella Valle del Cervaro, Della Marra: "Grande segnale di speranza" Sinergia tra istituzioni, ascolto e capacità di programmazione

Proseguino i lavori dell’Anas nelle aree interne, in particolare sulle arterie della strada statale 90 bis e 90 delle Puglie.

"La sinergia, l’ascolto e la capacità di programmazione (mai come in questi ultimi anni) portano sempre risultati e sicurezza per gli utenti della strada, generando speranza in queste nostre aree interne." Ad affermarlo è il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra.

"Ai grandi lavori come quelli che hanno riguardato la messa in sicurezza del versante del costone di Montaguto di poche settimana fa, si aggiungono le opere di segnaletica e di rifacimento della pavimentazione stradale. A breve, dopo l’affidamento dei lavori avvenuti il 15.10.2021 il km 38 della statale 90 sarà interessato dalle opere di messa in sicurezza del versante in frana che nel 2008 costrinse l’Anas a deviare la carreggiata. Si spera che questa opera possa determinare in futuro il ripristino della vecchia carreggiata . Ma se questi sono i segnali (scusate il gioco di parole) crediamo sia lecito sperare."

Della Marra ringrazia per la particolare attenzione il responsabile di area, l’Ingegnere Vincenzo Bifulco, esprimendo riconoscenza e soddisfazione per l'attenzione rivolta dalla società al territorio. Un grande segnale di speranza per il futuro della Valle del Cervaro, territorio crocevia, si spera non più isolato.