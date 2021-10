Covid, sempre più bimbi positivi. Halloween, al cimitero con il green pass Under 12, sempre più contagi. Stop ai vaccini fino a domani. Cervinara, controlli a cimitero

Si ferma la somministrazione dei vaccini in Irpinia per il Ponte di Ognissanti e a Cervinara, comune in allerta per un ficolaio che già conta 32 casi di covid, si entra al cimitero col green pass. Intanto centri chiusi oggi e domani. Si riprendera` con le somministrazioni regolarmente nella giornata di martedi`, con le seconde e terze dosi. Ma continua la caccia agli indecisi del siero, per provare a fermare l'avanzata del virus che in questi giorni ha registrato una decisa impennata dei casi. L’Asl dovrebbe organizzare ulteriori Open Day per facilitare l’accesso a chi non ha ricevuto neanche la prima iniezione. Sono sempre più numerosi i casi di giovanissimi positivi al virus. Gli ultimi dati dell’Irpinia sul contagio dimostrano che una larga fetta di casi sta interessando la popolazione scolastica under 12. Dopo i focolai a scuola tra Cervinara e Contrada ora è allerta a Montefredane. Il sindaco Ciro Aquino, che pure si e` trovato ad affrontare positivita` nelle scuole locali e ulteriori contagi in questi giorni, raccomanda massima attenzione alla sua comunita`. In un avviso dispone che «in occasione della commemorazione dei defunti, nel cimitero e` con- sentito l’accesso del pubblico nei termini previsti dalle disposi- zioni governative, evitando as- sembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale». Aquino poi ricorda che quando si celebrano eventuali riti funebri «bisogna attenersi scrupolosamente ai protocolli sottoscritti dal governo».