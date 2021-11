Covid, altri 13 contagi. Allerta a Montoro: domani ripartono i vaccini Quattro casi nel comune guidato da Giaquinto

Emergenza covid, nuova fiammata dei contagi che sono in netta risalita da giorni. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 384 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 13 persone di cui un caso per comune ad Aquilonia, Cervinara, Contrada, Monteforte Irpino, Montefredane, Prata PU, Quadrelle, Solofra, Sperone mentre sono 4 i positivi individuati a Montoro. Oggi screening di massa per cittadini di Montoro e Contrada a Pianodardine. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. E domani riparte la campagna vaccinale. Martedì 2 e mercoledì 3 novembre 2021 i Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino, oltre a garantire la somministrazione delle seconde dosi secondo calendario, saranno aperti dalle 8.00 alle 14.00 a tutti i cittadini, a partire dai 12 anni, senza prenotazione, per la somministrazione della prima dose di vaccino e per la terza “dose addizionale” per i soggetti trapiantanti e immunicompromessi e la terza “dose booster” per odontoiatri, operatori di studio e delle farmacie, volontari impegnati in attività sanitarie, medici, personale sanitario, psicologi, biologi, informatori scientifici e soggetti fragili. L’accesso avverrà in modalità open-day, nelle fasce orarie indicate. Il personale dei punti vaccinali è autorizzato a chiedere l’esibizione del tesserino di iscrizione all’ordine ai fini della regolamentazione degli accessi. Si ricorda che la dose booster può essere somministrata ad almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Martedì 2 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Ariano Irpino (Vita), Bisaccia, Cervinara, Grottaminarda, Lioni, Mercogliano, Montella, Mugnano del Cardinale, Solofra. Mercoledì 3 novembre 2021 saranno attivi i Centri Vaccinali di Altavilla Irpina, Atripalda, Avellino (Paladelmauro), Ariano Irpino (Vita), Bisaccia, Grottaminarda, Lioni, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Solofra.