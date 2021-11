Amos Partenio: boom di visite. "Grazie a Iannace e agli altri medici" Il nuovo appuntamento la lotta al cancro dei volontari

Domenica 31 ottobre, per concludere il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Amos Partenio, in collaborazione con l’associazione “L’Incontro”, ha organizzato gli ambulatori delle visite gratuite nella sede della scuola dell’infanzia (frazione Sasso) a Roccarainola (NA).

Hanno partecipato, effettuando le visite e i controlli gratuiti, i senologi Carlo Iannace, Giuseppe Amaturo e Caterina D’Avanzo; la nutrizionista Pasqualina Miele; l’audioprotesista Davide Fusco; il dermatologo Raffaele Iandoli.

A tutti i medici, per il loro fondamentale operato, vanno i ringraziamenti dell’Amos Partenio. Un grazie speciale all’amico Aniello Miele, presidente dell’associazione “L’Incontro”, alle sue preziose collaboratrici per il supporto e la bellissima accoglienza.

Grazie soprattutto alle volontarie e a tutti coloro che si sono sottoposti alle visite, continuando a credere nel valore della prevenzione che salva la vita. Per i prossimi appuntamenti, continuate a seguire le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.