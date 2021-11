"Cicci cuotti, pe l'anima re li muorti" Tradizioni che seppur a fatica, restano ancora vive nelle aree interne

Tradizioni che seppur a fatica, ancora restano vive e si rinnovano negli anni a cavallo nel giorno della commemorazione dei defunti.

In alcune case in questa giornata si avverte il profumo dei “cicci-cuotti”, grano inzuppato, bollito e infine condito col vincotto. Una pietanza povera ma squisita che veniva data soprattutto ai bambini e a quanti bussavano alla porta chiedendo dui cicci cuotti, pe l'anima re li muorti.

Si preparavano all’epoca grandi pendoloni. Una tradizione che purtroppo si è persa negli anni ma che in qualche casa però resiste ancora.

Si legano tante leggende intorno a questa antichissima usanza soprattutto nella Valle del Cervaro. Franca Molinaro, Art'Empori, Il grano, mito e simbologia, dalla Grande Madre a oggi scrive: “A Greci , durante i funerali, sulla bara che esce dalla casa, ma anche sul cadavere, si usa buttare manciate di grano come augurio di rinascita spirituale, in sintonia col processo germinativo dei chicchi. Per il 2 novembre si preparano i cicc cuott con grano e granone a chicchi interi, raccolti presso varie famiglie e messi a cuocere in una grande caldaia all’ingresso del cimitero. Questo cibo, misto a sale, zucchero o miele, è offerto ai visitatori e simbolicamente anche ai defunti.”