4 novembre, Della Marra: "Fare tesoro della storia per un futuro migliore" La commemorazione a Savignano Irpino con la cittadinanza onoraria al milite ignoto

Si è tenuta questa mattina, nel giorno dell'unità nazionale e della giornata delle forze armate, la cerimonia di commemorazione, presso il monumento, ai caduti delle grandi guerre.

Alla presenza delle autorità civili, militari e del mondo della scuola è stata scoperta la lapide realizzata in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Savignano Irpino, al milite ignoto. Alla cerimonia ha preso parte anche la delegazione francese del comitato di gemellaggio del comune di Savigneux .

Il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra si è rivolto soprattutto alle giovani generazioni, affinchè come ha ribadito il presidente della repubblica Sergio Mattarella si possa fare tesoro in questo giorno della storia per poter costruire un futuro migliore. Guardare con sentimenti di commozione a tutte le vittime delle guerre. La loro memoria rappresenta il più profondo e sincero stimolo ad adempiere ai doveri di cittadini italiani ed europei. Foto Roberto Savignano.