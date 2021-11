Furti ad Ariano: videosorveglianza nelle zone periferiche e maggiori controlli Si è tenuto il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica sollecitato dal sindaco Enrico Franza

Si è tenuto oggi 5 novembre alle ore 11.00, in modalità remoto, il comitato sull’ordine e la sicurezza pubblica, fortemente voluto dal sindaco Enrico Franza, in relazione al susseguirdi di furti che si sono registrati nelle scorse settimane sul territorio comunale e che destano particolare preoccupazione fra la popolazione.

"Ringrazio il prefetto - ha detto Franza - per l’attenzione con la quale sta seguendo la situazione di tensione e allarme sociale nella nostra comunità e per la sollecitudine con la quale ha portato all’attenzione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica la questione dei furti ad Ariano Irpino, condividendo con tutte le forze dell’ordine le strategie e gli interventi per rendere più sicura la città”.

I responsabili delle forze dell’ordine presenti hanno sottolineato lo sforzo e l’impegno su un territorio molto vasto, agendo in pieno coordinamento e armonizzazione, evitando sovrapposizioni e con la volontà di dare un segnale forte di presenza nei territori, in risposta alle preoccupazioni sia degli amministratori locali che dei cittadini. La polizia di stato e il corpo dei carabinieri, inoltre, hanno dichiarato un corposo aumento dei turni.

Pertanto, c’è l’accordo di procedere, alla luce anche dei finanziamenti accordati che riguardano le scuole sicure, su due punti:

Videosorveglianza nei punti di Martiri e Cardito e in altri punti strategici nelle realtà periferiche da concordare e condividere con le forze dell’ordine, potenziamento dell’Illuminazione pubblica.

In questa sede, il sindaco ha avanzato come ulteriore argomento di discussione il protocollo di “Controllo di Vicinato”, rispetto al quale il prefetto, nell’evidenziare il mero carattere di sensibilizzazione dello strumento, ne ha rimesso l’adozione alla volontà politico istituzionale, previa una revisione e rimodulazione. A conclusione, il sindaco ha espresso piena soddisfazione per la piena condivisione di intenti tra tutte le parti e per aver accolto gli indirizzi avanzati dall’amministrazione.