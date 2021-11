Ariano, l'umanità esiste ancora: giovane in difficoltà salvato dalla strada Intervento della Polizia Municipale e servizio emergenza rete Campania 2020 della Protezione Civile

Per il maresciallo Alessandro Rossi e la collega Mara De Michele della Polizia Municipale, non è stato un normale intervento di servizio durante il loro turno di lavoro, ma una vera e propria azione umanitaria. Non sono rimasti indifferenti, non potevano, di fronte alla segnalazione del 118 di una persona in difficoltà lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino, nel popoloso rione Cardito.

Un ventenne della provincia di Salerno, dopo aver vagato tutta la notte a piedi e dormito in strada su una panchina, si è ritrovato solo e impossibilitato a comunicare con la sua famiglia. Il suo telefonino si era ormai scaricato e aveva quasi perso l’orientamento. La domenica senza corse mattutine Air ha finito di peggiorare la situazione. Ma Rossi e De Michele non si sono persi d’animo. Hanno così contattato Agostino Napoli responsabile del servizio di emergenza coordinamento rete Campania 2020 della Protezione Civile diretto da Francesco Giacobbe. Ed è stata la svolta. Napoli ha subito allertato il presidente dell’associazione di volontariato il Punto a Baronissi, Mario Santaniello e i carabinieri della locale stazione.

Una rete di coordinamento perfetta quella coordinata dal dirigente della protezione civile Campania Claudia Campobasso, attraverso la quale in poco tempo ha permesso di risolvere il caso. Il giovane infatti, persona squisita, carattere buono, affaticato e visibilmente sofferente è riuscito a mettersi in contatto con i familiari che successivamente si sono precipitati ad Ariano Irpino per riportarlo a casa.

Nel frattempo è stato rifocillato da Michele Dotolo che gli ha offerto subito un pasto caldo dopo due giornate trascorse in strada senza mangiare.

“Ho girato su e giù la città, la scorsa notte per ammazzare il tempo. Non passava mai, ad un certo punto ho avuto le vertigini salendo lungo la strada dove c’è un grosso ponte, poi ho provato ad addormentarmi su una panchina e stamane ho visto finalmente una luce. Ringrazio quanti si sono preoccupati di me in vari modi. Sono veramente commosso da questa generosità mostrata verso di me.”

Agostino Napoli si è complimentato con Ariano per questo salvataggio: “Ringrazio la Polizia Municipale, gli agenti Alessandro Rossi e Mara De Michele con i quali sono stato in contatto per la sensibilità e professionalità mostrata nel corso del loro tempestivo intervento. La loro opera è stata preziosissima e ha consentito di poter aiutare concretamente una persona in difficoltà."