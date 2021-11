Ad Ariano Irpino la settimana dell'ambiente dal 13 al 21 novembre Ecco il calendario delle iniziative

L'amministrazione comunale di Ariano Irpino presenta “La Settimana dell’ambiente 2021” dal 13 al 21 novembre 2021, allo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente oltre ad uno stile di vista ecosostenibile.

L’evento, realizzato in collaborazione con le associazioni cittadine e la comunità montana Ufita, è dedicato alla natura, all’educazione ambientale e alla messa a dimora di aree verdi e forestazione, si svolge con un fitto programma di appuntamenti:

Sabato 13 novembre ore 17:30 presso al Museo Civico e della ceramica palazzo Forte, via D’Afflitto, convegno “BellaAriano Green” e presentazione del concorso scolastico “Io l’ambiente le scelte”, un progetto di promozione della cittadinanza consapevole in materia di ambiente e di partecipazione dei giovani alle scelte politiche in consiglio comunale (ingresso consentito previa misurazione della temperatura e green pass.

Sabato 13 e domenica 14 novembre ore 16:00 presso il Polo Didattico e Scientifico del Museo Civico e della Ceramica Via Tranesi, “Laboratorio di stampa botanica” a cura dell’associazione “Miscellanea”.

Il laboratorio per adulti e bambini è gratuito e ha come oggetto la tecnica dell'ecoprint che consiste nell'imprimere su carta in modo permanente i pigmenti naturali contenuti nelle foglie e nei fiori (Info e prenotazioni al numero 379.1164350 - ingresso consentito previa misurazione della temperatura e green pass).

Domenica 14 novembre ore 9:30 ritrovo nel piazzale antistante la chiesa in località San Liberatore “Raccolta Plastic Free” in località Santa Maria a Tuoro.

Mercoledì 17 novembre - “Sensibilation Day” attività di sensibilizzazione nelle scuole della città da parte dei volontari Plastic Free.

Giovedì 18 novembre ore 11:00 località Boschetto Pasteni - “Celebrazione Giornata nazionale degli alberi 2021” con piantumazione di nuovi alberi di noci, castagni, ciliegi, melograni, in spazi verdi della città.

Sabato 20 novembre ore 9:30 ritrovo presso la Chiesa di Contrada Tesoro “Raccolta rifiuti Legambiente” nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo 2021”.

Domenica 21 novembre ore 10:30 Villa Comunale, “Passeggiata performativa alla scoperta del patrimonio botanico della Villa Comunale”, a cura dell’associazione “Miscellanea” (appuntamento ingresso principale - info e prenotazioni 379.1164350);

Da parte dell’amministrazione va un ringraziamento sin d’ora a tutta la comunità per la preziosa ed indispensabile collaborazione convinti che: "Con il contributo di tutti, partendo da piccoli gesti quotidiani, la nostra città risulterà migliore ed all’altezza delle aspettative di ognuno di noi."

La campagna di comunicazione della settimana dell’ambiente è così descritta:

"Blu con giallo sono i colori della nostra settimana verde, una somma di incontri e di attività che hanno l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sui questi temi. Proprio come i ragionamenti sull'ambiente riguardano sempre di più un insieme di pratiche che vanno dalla giustizia ambientale e sociale, alla riduzione delle disuguaglianze, alla solidarietà e all’equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse, così l'idea che sta alla base della settimana verde vuole essere quanto più inclusiva e diversificata possibile. La somma è semplice: è l'idea che il concetto di verde debba essere sempre più visto come un totale, fatto di piccole e grandi azioni importanti, che sappiano coinvolgere persone, istituzioni e comunità e che sappiano incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale. Perciò blu con giallo è ambiente con partecipazione: la tutela della natura attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Blu con giallo è ecosostenibilità con ingegno: la scelta dell’autoproduzione come soluzione bio-naturale. Blu con giallo è energia con rispetto: il cammino imprescindibile verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Blu con giallo è radici con tuturo: piantare nuovi alberi per creare solide radici ecologiche nella cultura di domani."