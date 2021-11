Quel messaggio pieno di amore di una ex alunna alla sua maestra Ricorre oggi la giornata mondiale della gentilezza

"In occasione della giornata mondiale della gentilezza, che ogni anno a scuola festeggiamo con una pioggia di parole leggere e delicate, vorrei condividere un messaggio che, inaspettatamente ho ricevuto ieri sera, da un mia ex alunna, che adesso frequenta la prima media: Buonasera maestra, sono Andrea della 1A ,come stai? Volevo dirti che dopo tutto questo tempo ieri abbiamo fatto il nostro primo tema descrittivo, sai ho pensato a te e alle tue meravigliose spiegazioni che mi sono servite in tutti questi anni, non riuscirò mai a ringraziarti abbastanza per tutto quello che hai fatto per me e per tutti noi. Mi mancate tanto tutti. Scusa il disturbo.

Nel leggere le parole di questa bambina di 11 - afferma particolarmente emozionata Gerarda Del Medico - il mio cuore di maestra si è riempito di orgoglio perché il lavoro fatto, insieme ai miei colleghi, è stato immediatamente ripagato dalla gentilezza di questo messaggio pieno di amore. Grazie Andrea, con immenso affetto, la tua maestra."