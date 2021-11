Covid a Cervinara, 1 positivo e 14 guariti. "Ma vaccinatevi e guardia alta" La situazione sanitaria

Aumentano i guariti dal covid a Cervinara. "Anche oggi arriva la buona notizia che altri 14 nostri concittadini sono risultati negativi al tampone di controllo e sono, quindi, guariti - spiega il sindaco Lengua -.Allo stesso tempo, l'Asl ha comunicato solo 1 nuovo caso di positività. Il numero delle persone attualmente positive scende quindi a 90. Che questa potesse essere la settimana decisiva per piegare la curva dei contagi lo avevamo sperato con tutto il cuore. Desideriamo vedere i nostri ragazzi tornare in classe per seguire in presenza ed in sicurezza le attività didattiche; dare modo ai titolari di attività commerciali che, spontaneamente e con spirito collaborativo, hanno chiuso, di riaprire al pubblico; poter tornare a far visita ai nostri cari defunti. Lo faremo consapevoli che siamo ancora dentro una grande sfida che ci ha messi alla prova per primi ma che, da alcuni giorni, sta coinvolgendo tutte le realtà territoriali, nazionali e locali. Lo faremo soprattutto sapendo che l'unica arma efficace per affrontarla è il vaccino. Vaccinarsi è un dovere di civiltà a cui nessuno può e deve sottrarsi. A chi non avesse ancora intrapreso il percorso vaccinale, ricordiamo che potrà farlo anche domani, a partire dalle ore 14.00, allorquando riprenderanno le attività al centro vaccinale di Cervinara".