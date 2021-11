Seggiovie e impianti sul Laceno. Il sindaco: ora ci siamo, indetta la gara Il sindaco: Possiamo sperare e guardare con fiducia al futuro

Laceno e turismo, da Bagnoli arrivano notizie incoraggianti per la ripresa. Nelle ultime ore Filippo Nigro, il Sindaco di Bagnoli Irpino, ha postato sul suo profilo pubblico un post che annuncia buone nuove inerenti l'impianto di risalita del Laceno. "Noi abbiamo iniziato il percorso, difficile e coraggioso, che ha portato al Comune il finanziamento di 12.682.354,51 Euro per la sostituzione delle Seggiovie. Lo abbiamo fatto perché convinti che solo con impianti nuovi e moderni, si possono realizzare le condizioni per un rilancio del comparto turistico sul Laceno. Per queste ragioni, subito dopo l'insediamento ci siamo recati più volte in Regione per incontrare i vertici di Acamir, l'agenzia Regionale con la quale il Comune in precedenza ha stipulato un accordo di collaborazione e supporto per l'intervento denominato " Realizzazione degli impianti specifici, impianti automatici località Settevalli e Rajamagra a servizio della stazione sciistica di Laceno - sostituzione degli impianti funiviari ". Abbiamo discusso a lungo, rappresentando le nostre esigenze, e stabilendo un intenso e proficuo rapporto di collaborazione. Tant'è che oggi Acamir ci ha comunicato ufficialmente che con Determinazione Direttoriale n. 478/2021 è stata disposta l'indizione della gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori. Prima di Natale ci saranno le offerte, che saranno oggetto di valutazione da parte dell'apposita commissione. E così, speriamo di vedere l'estate prossima i lavori iniziati. Finalmente si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel".