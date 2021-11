Ariano: il boschetto Pasteni, meta turistica del verde pubblico campano E' un sogno che può diventare realtà e sul quale l'amministrazione comunale intende scommettere

E' candidato a diventare a pieni voti uno degli itinerari turistici più importanti in Campania. Per la prima volta nella sua storia, il boschetto Pasteni ad Ariano Irpino, per anni completamente trascurato e sepolto dall'incuria e dal menefreghismo diventa un luogo simbolo della città insieme alla villa comunale.

A renderlo accogliente, attraverso interventi di decoro urbano e opere di messa in sicurezza importanti, mai realizzate finora ci hanno pensato gli operai idraulico forestali della Comunità Montana Ufita, che per la verità sono andati anche ben oltre i loro compiti assegnati, per amore e attaccamento alla propria città. Peccato che in più di un'occasione si sono visti costretti a combattere contro un vandalismo sfrenato che purtroppo ancora non cessa del tutto in questa zona così bella e suggestiva.

Va dato atto all'amministrazione comunale a partire dal sindaco Enrico Franza, agli assessori Veronica Tarantino, Lucia Monaco insieme ai consiglieri comunali Valentina Pietrolà e Andrea Melito per la determinazione e l'impegno verso le questioni che riguardano il verde pubblico, grande patrimonio della città.

Sta suscitando grande interesse in questi giorni, la settimana dell’ambiente 2021, promossa dall'amministrazione comunale allo scopo di promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente oltre ad uno stile di vita ecosostenibile.

L’evento, realizzato in collaborazione con le associazioni cittadine e la comunità montana Ufita, è dedicato alla natura, all’educazione ambientale e alla messa a dimora di aree verdi e forestazione e si svolge con un fitto programma di appuntamenti. Alcuni sono stati già portati a termine. Proprio al boschetto Pasteni, ieri nell'ambito della celebrazione della giornata nazionale degli alberi 2021, è avvenuta la piantumazione di nuovi alberi di noci, castagni, ciliegi e melograni.

Domani 20 novembre ore 9:30 ritrovo presso la chiesa di contrada Tesoro per la raccolta rifiuti a cura di Legambiente nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Puliamo il mondo 2021”. Domenica 21 novembre ore 10:30 invece appuntamento in villa comunale per la passeggiata performativa alla scoperta del patrimonio botanico, a cura dell’associazione “Miscellanea” (appuntamento ingresso principale, info e prenotazioni 379.1164350).

Da parte dell’amministrazione comunale viene rivolto un ringraziamento a tutta la comunità per la preziosa ed indispensabile collaborazione convinti che: "Con il contributo di tutti, partendo da piccoli gesti quotidiani, la nostra città risulterà migliore ed all’altezza delle aspettative di ognuno di noi."