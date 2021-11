Cervinara, 13 persone guarite e nessun contagio. "Stiamo superando l'emergenza" Il sindaco: settimana prossima meno restrizioni

"A piccoli ma significativi passi stiamo venendo fuori da una situazione di grande difficoltà". Così il sindaco Caterina Lengua commenta i dati odierni. "I sacrifici che, nostro malgrado, abbiamo dovuto richiedere con l'adozione di stringenti misure di contrasto alla diffusione del contagio, stanno dando i risultati sperati. Dal confronto di oggi con l'Asl non ci vengono, infatti, segnalati nuovi casi di positività. Soprattutto, apprendiamo che altre 13 persone contagiate si sono negativizzate, per cui il numero dei positivi scende a 75. Sono numeri questi che ci fanno ragionevolmente pensare che, dalla prossima settimana, potremo allentare le misure restrittive sin qui praticate. Tuttavia, non lasciamo attraversare la nostra mente dall'idea, quanto mai sbagliata oltre che deleteria, di abbassare la guardia. I dati odierni che si registrano in tutte le altre realtà territoriali ci confermano che siamo ancora nel pieno di una durissima quarta ondata. Continuiamo, perciò, a rispettare le regole sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina. Allo stesso tempo, acceleriamo con la vaccinazione sapendo che, tutti i pomeriggi, dalle 14.00 alle 20.00, ci si può recare al centro vaccinale senza bisogno di prenotazione, soprattutto per le terze dosi.E' chiaro a tutti che la prudenza ed il senso di responsabilità debbono, ora più che mai, guidare ogni nostro singolo passo quotidiano.