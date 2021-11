Savignano Irpino da oggi comune amico del turismo itinerante Il popolo dei camper promuove la Valle del Cervaro, tra le aree più belle d'Italia

Savignano Irpino, tra i borghi più belli d'Italia, nel cuore delle aree interne al confine con la vicina Puglia entra a far parte di un nuovo importante e affascinante circuito: "Comune amico del turismo itinerante", grazie alla sua area camper all'avanguardia, conosciuta a livello internazionale e alle bellezze che offre questo meraviglioso territorio.

Si tratta di un ulteriore tassello che va ad unirsi al grande mosaico della promozione turistica di quest'angolo dell'Irpinia in forte crescita. Ne parla con soddisfazione il sindaco Fabio Della Marra che sin dall'inizio della sua esperienza alla guida di questa comunità sta lavorando con passione, dedizione, amore e orgoglio per far conoscere il suo comune in tutto il mondo. E la nuova tabella inaugurata oggi ne è una testimonianza.

"Il traguardo di oggi - afferma Della Marra - si aggiunge ad una serie di riconoscimenti importanti che il nostro comune, a partire dal 2016 ha ottenuto soprattutto nel campo del turismo. Un turismo a volte anche molto difficile da intercettare. L'augurio è questa adesione, oltre a quella già siglata nel 2018, attraverso il riconoscimento di bandiera gialla, possa creare una ulteriore rete e far si che questo mondo del popolo dei camper riesca a trasmette a tutti quelle che sono le bellezze del nostro territorio, per poter poi ritornare e coinvolgere ancora altra gente."

Un'adesione che coincide anche con una bella notizia, anche se ancora ufficiosa, il finanziamento ottenuto dal Comune per la riqualificazione del borgo e la realizzazione di un museo importante all'interno del castello Guevara.