Le giornate dedicate all'ambiente: i volontari ripuliscono Tesoro ad Ariano "Puliamo il mondo 2021": sinergia tra Legambiente e Comune di Ariano Irpino

Le giornate dedicate all'ambiente. Oggi è stata la vola di contrada Tesoro ad Ariano Irpino dove è avvenuta stamane la raccolta rifiuti promossa da legambiente nell’ambito dell’iniziativa nazionale "Puliamo il mondo 2021” alla quale ha aderito l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza.

Presente a Tesoro Daniele Caraglia, vera e propria sentinella della zona e da sempre in prima linea sulle varie questioni che riguardano quest'area strategica continuamente oltraggiata da incivili e ultimamente come se non bastasse visitata anche dai ladri. In rappresentanza dell'amministrazione comunale il vice sindaco Carmine Grasso e gli assessori Veronica Tarantino e Lucia Monaco. Assente per motivi lavorativi il consigliere comunale Valentina Pietrolà che ha partecipato attivamente all'organizzazione di questo evento. E' stato fatto il punto della situazione sulle problematiche che interessano questa zona e i disagi legati ad un'isola ecologica trasformata purtroppo in uno sversatoio a cielo aperto nel degrado più totale. A gennaio dovrebbe partire il porta a porta sperimentale con la rimozione dei cassonetti e il probabile utilizzo dei carrellati stradali. Caraglia ha formulato una serie di proposte agli amministratori per giungere ad una soluzione di questa annosa problematica. Importante dovrà essere nel frattempo la vigilanza mediante le telecamere per scoraggiare gli incivili che in questa zona particolarmente isolata arrivano da ogni parte.

Così l'amministrazione comunale in merito alla campagna di sensibilizzazione ambientale: "Blu con giallo sono i colori della nostra settimana verde, una somma di incontri e di attività che hanno l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sui questi temi. Proprio come i ragionamenti sull'ambiente riguardano sempre di più un insieme di pratiche che vanno dalla giustizia ambientale e sociale, alla riduzione delle disuguaglianze, alla solidarietà e all’equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse, così l'idea che sta alla base della settimana verde vuole essere quanto più inclusiva e diversificata possibile. La somma è semplice: è l'idea che il concetto di verde debba essere sempre più visto come un totale, fatto di piccole e grandi azioni importanti, che sappiano coinvolgere persone, istituzioni e comunità e che sappiano incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una società più sicura e più solidale. Perciò blu con giallo è ambiente con partecipazione: la tutela della natura attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Blu con giallo è ecosostenibilità con ingegno: la scelta dell’autoproduzione come soluzione bio-naturale. Blu con giallo è energia con rispetto: il cammino imprescindibile verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. Blu con giallo è radici con tuturo: piantare nuovi alberi per creare solide radici ecologiche nella cultura di domani."

Domani domenica 21 novembre ore 10:30 Villa Comunale, “Passeggiata performativa alla scoperta del patrimonio botanico della Villa Comunale”, a cura dell’associazione “Miscellanea” (appuntamento ingresso principale - info e prenotazioni 379.1164350);