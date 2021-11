Patrizio Oliva inaugura una palestra di pugilato ad Ariano E' dedicata alla memoria di Antonio Emilio Gambacorta grande uomo dello sport in città

Inaugurata stamane nella scuola media Covotta di Ariano Irpino una palestra di pugilato dedicata alla memoria di Antonio Emilio Gambacorta, grande uomo dello sport, attivamente impegnato nel sociale e nel campo sanitario venuto a mancare nel dicembre del 2020 all'età di 74 anni dopo aver combattuto un suo difficile calvario.

Testimonial dell’evento il campione olimpico Patrizio Oliva. "Lo sport non deve solo ed esclusivamente formare campioni, ma essere inteso quale strumento di aggregazione e di inclusione”. Queste le parole del Maestro Oliva che ha voluto poi ringraziare il dirigente Marco De Prospo per l’attenzione che ha rivolto ad uno sport come il pugilato.

“È la prima volta che mi capita di inaugurare una palestra di pugilato all’interno di una scuola”. Una cosa per me eccezionale, soprattutto perché questo sport aiuta ad aumentare l’autostima, cosa che oggi tra i giovani è spesso assente. “Onorato e felice di poter tenere un corso agli alunni di questa scuola”. Ha preso parte all'incontro moderato in maniera impeccabile da Giuliana Franciosa il sindaco Enrico Franza.