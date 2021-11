Terremoto, l'ospedale Criscuoli ricorda i suoi morti 41 anni dopo Martedì messa e ricordi in Alta Irpinia

Martedì 23 novembre 2021, ricorre il 41mo anniversario del terremoto, circa 100 furono le persone che persero la vita (ammalati, bambini appena nati, dipendenti ed ospiti) diversi si salvarono, alcuni riportando anche ferite e successive invalidità, tantissimi, se non tutto il personale dipendente, negli anni a seguire il terremoto, non ha mai smesso di ritrovarsi puntualmente ogni anno in occasione della triste ricorrenza. Nel tempo purtroppo con il passare degli anni qualcuno è venuto meno,altri andati in pensione vivono lontano, ma forte è il ricordo, la solidarietà e l'amicizia. "La Comunità Ospedaliera del P.O. "Gabriele Criscuoli" di Sant'Angelo dei Lombardi ricorda tutte le vittime di quel tragico sisma, in modo particolare "i suoi morti", quanti persero la vita nel crollo dell'Ospedale: Medici, infermieri,operatori di ogni ordine e grado, pazienti ricoverati, familiari in visita agli ammalati, amministratori, anche quanti si prodigarono nell'azione di salvezza e di soccorso dei superstiti, un pensiero grato va ai Vigili del Fuoco. Una Santa Messa, voluta dal Direttore Sanitario dott. Frullone verrà celebrata nella Cappella dell'Ospedale dal Cappellano Padre Jonathan, alle ore 11,30 a cui interverranno i dipendenti in servizio e quanti sono in pensione, familiari delle vittime e gente attenta e sensibile" Annuncia il presidente della Proloco Campania, Tony Lucido -