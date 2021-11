Covid, nessun contagio a Cervinara e guariti a raffica: riaprono le scuole Si allentano le misure anticontagio nel comune causino

"La buona notizia che tutti attendevamo è oggi arrivata. Dal bollettino odierno dell’Azienda sanitaria non emergono nuovi casi di positività. Allo stesso tempo, apprendiamo con sollievo che altri 8 nostri concittadini si sono negativizzati per cui le persone attualmente positive scendono a 68". Così il sindaco di Cervinara in una nota, Caterina Lengua. “I dati incoraggianti, che da giorni stiamo registrando e che segnalano una netta contrazione della curva dei contagi,- dichiara il Sindaco Caterina Lengua- confermano l’efficacia degli strumenti che tempestivamente abbiamo messo in campo per fronteggiare, prima di altri, questa quarta ondata. Le misure restrittive, che abbiamo adottato certamente non a cuor leggero, sapendo che avrebbero richiesto sacrifici a tutti, sono state una risposta innanzitutto di buon senso ad una esigenza prioritaria quale è la tutela della salute dei nostri concittadini. Oggi possiamo raccogliere i frutti dei sacrifici sin qui fatti. La relazione che l’Asl ci ha appena trasmesso, infatti, evidenzia che, dai dati disponibili, non si riscontrano al momento le condizioni di eccezionale e straordinaria necessità tali da richiedere la prosecuzione delle stringenti misure adottate dal comune di Cervinara ai fini della mitigazione del contagio. Pertanto, da domani potrà essere riattivata la didattica in presenza, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto all’infezione secondo le procedure già note ai dirigenti scolastici. Verranno riaperti il cimitero e la villa comunale così come riprenderà il mercato settimanale. Tuttavia, la generale ripresa dei contagi su scala provinciale e nazionale impone di richiamare tutti alla massima attenzione sul rispetto delle norme sull’obbligo della mascherina, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramenti. Ricordiamoci che Il tempo della responsabilità non è ancora concluso”.