Ariano: dopo scaricabarile tra Comune e Iacp, guasto riparato nel piano di zona La preoccupazione degli abitanti: "Speriamo che l'acqua non abbia provocato danni"

Dopo uno scaricabarile di competenze tra Comune e Iacp, quattro mesi di attesa, sollecitazioni e proteste, l'Alto Calore è intervenuto nel piano di zona ad Ariano Irpino per porre fine ad uno spreco enorme di acqua in una area verde esterna ad alcune abitazioni nel piano di zona, in prossimità dell'incrocio tra contrada Viggiano e via IV novembre. Un vero e proprio fiume di acqua sotterraneo quello portato alla luce dagli operai dell'alto calore causato dalla rottura di una saracinesca sulla condotta, provocata probabilmente secondo gli addetti ai lavori dalle radici di un albero. "Abbiamo atteso mesi - ci dicono gli abitanti - e il timore è che questa lunga fuoriuscita di acqua abbia potuto provocare danni alle fondazioni. Chiediamo pertanto anche una perizia tecnica urgente da chi di competenza." Sono cominciate le operazioni di scavo da parte degli operai. Erogazione sospesa solo ad alcune abitazioni nella zona in questione.