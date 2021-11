Covid, a San Mango sul Calore 14 positivi in poche ore: scatta il mini lockdown Il sindaco Boccuzzi corre ai ripari e impone regole più severe

Covid, è allerta in Irpinia. Sono state adottate aisure adottate ad horas per provare a fermare il coronavirus, che viaggia rapido tra le comunità. A San Mango sul Calore sono 14 i nuovi casi accertati in poche ore. L'annuncio, ancora non ufficializzato dall'Asl di Avellino, è stato dato dal sindaco del piccolo comune irpino, Boccuzzi. "Carissimi concittadini, purtroppo abbiamo ricevuto la comunicazione di altre 14 positività al Covid-19. La situazione richiede delle misure più stringenti. Si è appena provveduto ad emanare un’ordinanza che prevede per gli esercizi pubblici che somministrano cibo e bevande il solo asporto. È stato sospeso anche il mercato settimanale del venerdì. Auguriamo ai nostri concittadini risultati positivi di poter guarire al più presto.Insieme supereremo questo periodo così triste per la nostra comunità".