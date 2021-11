Maltempo, scatta l'allerta meteo in Campania: rischio allagamenti L'avviso della Protezione Civile

Netto peggioramento in arrivo per le condizioni metereologiche in Campania. L'avviso è della protezione civile che spiega come aalle ore 18 di oggi, venerdì 26 novembre, fino alle 18 di domani, sabato 27 novembre sono previste avverse condizioni metereologiche su tutto il territorio regionale. Prevista l'allerta Arancione sulle zone 1,3,5,6,8 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Fisciano e Alto Sele; Piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento) dove si prevedono "Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti forti sud-occidentali con possibili raffiche nei temporali.Mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte". Temporali anche forti che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango. Allerta Gialla su tutto il resto della Campania dove si prevedono precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi, associati a raffiche di vento. Si ricorda che già in atto sulla Campania una allerta meteo Arancione sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e Gialla sulla restante parte della Campania. Il quadro meteo evidenzia: Forti temporali Vento forte con possibili rafficheMare agitato. Possibili mareggiate. Attenzione a frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni e altri fenomeni connessi al rischio idrogeologico. Per il vento forte e il mare agitato, attenzione alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si raccomanda pertanto alle autorità competenti di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile in riferimento ai rischi naturali previsti. Sala operativa e Centro Funzionale seguono in H24 l'evoluzione dei fenomeni.Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai successivi avvisi della protezione civile.