Covid, Cervinara spera: guariti e raffica e nessun nuovo positivo al virus Il sindaco: stiamo superando la fase acuta della quarta ondata

"Dopo settimane molto difficili, oggi possiamo raccogliere in maniera corposa i risultati dei sacrifici fatti a seguito delle misure restrittive adottate prontamente dall'Amministrazione comunale. Finalmente apprendiamo che la curva dei contagi è stata in gran parte piegata. Per il terzo giorno consecutivo non ci vengono, infatti, segnalati dall'Asl nuovi casi di positività.". Così il sindaco di Cervinara Caterina Lengua. "Allo stesso tempo, arriva la buona notizia che altri ben 28 nostri concittadini sono guariti dal Covid. Il numero delle persone attualmente positive scende dunque a 30. A loro va il nostro augurio di una pronta guarigione. I casi di contagio che si stanno registrando in tutte le altre realtà territoriali ci confermano, tuttavia, che siamo nel pieno di una durissima quarta ondata che ci sta ponendo di fronte al rischio di una nuova variante molto contagiosa.

Continuiamo, perciò, a rispettare le regole sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina. Allo stesso tempo, acceleriamo con la vaccinazione sapendo che, tutti i pomeriggi, dalle 14.00 alle 20.00, ci si può recare al centro vaccinale senza bisogno di prenotazione, soprattutto per le terze dosi.

Il vaccino rimane l'arma più efficace, che la scienza ci ha messo a disposizione, per combattere un virus insidioso. Continuiamo perciò a fare la nostra parte, lasciandoci guidare dalla prudenza e dalla responsabilità in ogni nostra azione quotidiana." Così il Sindaco Caterina Lengua