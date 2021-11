Senza illuminazione pubblica: viviamo chiusi in casa con la paura dei ladri L'appello degli abitanti di contrada Grignano ad Ariano Irpino

"Viviamo chiusi in casa con la paura dei ladri. Ogni sera dal calar del tramonto diventa un vero e proprio incubo." E' l'appello disperato degli abitanti di contrada Grignano ad Ariano Irpino.

"Abbiamo segnalato più volte a chi di competenza questo problema, le forze dell'ordine sono testimoni delle nostre continue chiamate al 112 o al 113 nel notare proprio di sera auto sospette, che spesso ci capita di vedere dalle nostre case il più delle volte ferme sulla strada, quasi ad osservare la zona per poi tentare di mettere a segno qualche furto. Non possiamo più vivere con questi timori, non bastava la vita già stressata dal Covid."

La strada in questione spesso viene usata da molti automobilisti anche per baypassare la lunga colonna di auto sulla statale 90 delle puglie a Cardito e presenta un tratto senza sbocco dove risiedono alcune famiglie.

"Basterebbe davvero un piccolo sforzo, non più di quattro pali della pubblica illuminazione per risolvere il problema. Rivolgiamo un appello al comune e al prefetto di Avellino affinchè possa essere affrontata la nostra problematica."