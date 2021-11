Covid, tasso di positività all'8,74%. Riapre l'area coronavirus del Frangipane Due malati sistemati nell'ospedale del Tricolle

Riapre l’area Covid dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Da ieri mattina torna ad essere in funzione l'area coronavirus del Tricolle, dove la scorsa domenica ci sono stati ben venti contagi in poche ore. Sono di nuovo attivi i 32 posti letto riservati ai contagiati, dei quali 6 di terapia intensiva, 10 di subintensiva e 16 ordinari. Già due i pazienti sono stati sistemati. L'area coronavirus arianese era stata dismessa lo scorso 7 ottobre. A meno di due mesi di tempo c'è dunque la riapertura. Ad Avellino al Moscati la Palazzina Alpi è attrezzata per riaprire in qualsiasi momento. In questo momento, in provincia di Avellino sono ricoverati 12 persone positive al Covid-19. Oltre ai due di Ariano Irpino. L’indice di positività in provincia di Avellino raggiunge l’8,74%, rispetto al 7,26% delle 24 ore precedenti. Sono 38 i nuovi contagi su 435 tamponi analizzati.

Per far fronte alla quarta ondata, ieri da Palazzo Santa Lucia è arrivata un’altra indicazione per i direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere campane di procedere ad emanare una circolare che preveda la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e i rapporti di collaborazione stipulati dalle Aziende sanitarie della Campania, per il contrasto all’emergenza Covid-19, fino al 31 dicembre 2022. La proroga riguarderà circa 6000 unità di personale medico, infermieristico, operatori socio sanitari e altro personale che è stato reclutato con contratti a tempo determinato e collaborazioni (non rientranti nel fabbisogno ordinario) per l’emergenza covid dal mese di febbraio 2020. In provincia di Avellino, sono interessate l’Azienda Moscati e gli ospedali Frangipane e Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo.