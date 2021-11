Il ruolo dell'Università nelle aree interne e la gestione associata dei servizi La gestione dei servizi e funzioni comunali nell’area Snai Alta Irpinia e la sfida del Pnrr

Si terrà a Castelfranci, splendido borgo irpino adagiato sulle rive del fiume Calore Irpino e guidato da Generoso Cresta, neo Vice Presidente dell’Area Interna “Alta Irpinia”, la presentazione del libro “Il ruolo dell’Università per le Aree Interne - la gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali in val di Comino”. Evento in programma nella sala consiliare del comune di Castelfranci, il 3 dicembre 2021 alle ore 18.00.

Il volume prende forma dal lavoro di ricerca degli studenti del corso di Diritto degli Enti Locali dell'Università di Cassino tenuto da Luigi Famiglietti professore a contratto di Diritto degli Enti Locali presso lo stesso ateneo.

Il libro, curato da Luigi Famiglietti insieme alla professoressa Margherita Interlandi, ordinario di diritto amministrativo presso l’università di Cassino, analizza l’attuazione della gestione associata di servizi e funzioni in “Val di Comino”, territorio della provincia di Frosinone inserito nella Strategia Nazionale Aree Interne (Snai).

Il tema delle Aree Interne viene affrontato nell’ambito di un rinnovato rapporto tra Università, comunità locale e capitale umano, in grado di sperimentare nuovi modelli di partenariato istituzionale, necessari per orientare la formazione, la ricerca, e lo sviluppo economico e sociale a vantaggio della realtà in cui opera.

L’indagine, attraverso interviste a sindaci ed esperti che hanno analizzato i punti di forza e le criticità della Strategia, offre spunti per la valorizzazione del territorio: dalle scelte dei modelli di gestione associata al rapporto tra primi cittadini e personale comunale, dalla riorganizzazione dei servizi essenziali alle politiche di sviluppo locale, dalla risposta all’emergenza Covid-19 fino al ruolo centrale dello smartworking.

La presentazione del volume, moderata dal direttore del Canale 696 Otto Channel Tv Pierluigi Melillo, sarà introdotta dal sindaco Cresta e dal Sindaco di Aquilonia, Giancarlo De Vita, Presidente dell’Area Interna “Alta Irpinia”.

Tra i relatori si prevede la presenza di Felicita Ciani, candidata al ruolo di consigliere per il comune di Castelfranci ed architetto esperto in riqualificazione sostenibile dei centri storici e progettazione per le Aree Interne, Luigi Famiglietti curatore del libro, Domenico Gambacorta, Consigliere per la Strategia Nazionale per il Sud e la Coesione Territoriale, Maurizio Petracca, Consigliere Regionale della Campania e la

professoressa Adelina Picone, coordinatore del Master “Arint” – Architettura e Progetto per le Aree Interne. Ri-costruzione dei Piccoli Paesi dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

La presentazione del Volume si configura quindi come un’opportunità di dibattito per capire come gestire in maniera più efficiente servizi e funzioni comunali nell’area Snai Alta Irpinia, anche in vista dell’attuazione del Pnrr e della nuova programmazione dei fondi comunitari 2021-2027.