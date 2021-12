Ariano, è scontro sulla pista di pattinaggio: la minoranza blocca tutto Il prato della villa comunale non sarebbe idoneo per ospitare una piattaforma su ghiaccio

"Eppure l’avevamo detto nell’ultima seduta di consiglio della necessità di adottare ogni cautela di natura tecnica prima di installare la piattaforma per il pattinaggio su ghiaccio sul prato della villa comunale ma hanno fatto finta di niente."

Esordiscono così in una nota i consiglieri di minoranza, prontamente avvisati stamane dall'avvocato Domenico Carchia, il primo ad allertare la polizia municipale e a far giungere sul posto dopo pochi minuti il consigliere comunale Giovanni La Vita. In villa comunale è intervenuto personalmente il comandante della polizia municipale Angelo Bruno.

"Questa mattina, sulla superficie erbosa che ha raccolto in questi giorni quantità straordinarie di acque meteoriche, alcuni amministratori della maggioranza di governo della città pretendevano di procedere alla realizzazione di questo innovativo progetto senza alcuna autorizzazione tecnica e di esercizio all’installazione dell’impianto, assumendo su di se ogni rischio e pericolo sulla base di una delibera di giunta municipale, evidentemente scambiata per un editto dell’antica Roma."

Una rappresentanza di consiglieri di minoranza, prontamente intervenuta sul posto, ha consentito a chi di dovere di controllare gli atti (che avrebbero dovuto esaminare prima!), giusto il tempo necessario per ordinare l’immediata sospensione di ogni attività in sito alla presenza degli operatori di polizia municipale.

Mancava ogni tipologia di piano tecnico e di sicurezza, necessari per la realizzazione dell’impianto di esercizio che dovrà ospitare lo spettacolo ludico all’ interno di un’ area verde che mal si concilia con questa iniziativa. Ma la sfida del nuovismo - conclude la nota - induce ad altre riflessioni che ogni cittadino è chiamato a fare."

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intanto oggi è stato chiaro: "La situazione al momento è gestibile. Ma per quanto riguarda le iniziative pubbliche di Natale, la decisione spetta alle singole amministrazioni comunali, nella propria responsabilità. Certo se dovesse esserci un aggravamento pesante della situazione epidemica, in questo caso decide la regione con ordinanze che sono vincolanti per tutti. Io sono per una linea di prudenza, perche diventa sostanzialmente impossibile fare i controlli a capodanno. Che vogliamo controllare!"