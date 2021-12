Gli studenti dell'Alberghiero promuovono le eccellenze del territorio Il presidente pro loco di Montecalvo Irpino Ciriaco Puopolo accoglie 2 classi del De Gruttola

Le classi III B- III D dell’istituto d’istruzione superiore “Giuseppe De Gruttola” di Ariano Irpino sono state accolte dal presidente della pro loco di Montecalvo Irpino Ciriaco Puopolo, il quale ha accompagnato gli studenti, alla scoperta di due “prodotti d’eccellenza”: il pane di Montecalvo Irpino Igp e l’olio extra vergine di oliva Ravece dop.

Una sorta di tour nelle varie aziende, tra queste il panificio di Antonio e Raffaella Mobilia. Sono state descritte proprio da Raffaella le tecniche, i metodi di lavorazione e le fasi della produzione del pane. Ha deliziato i palati degli alunni con pizza, pane con le “cicole” e ha regalato ad ognuno dei presenti il pane di Montecalvo caratterizzato da una crosta spessa che racchiude una mollica alta e compatta: all’interno presenta una cavità, prova della sua perfetta riuscita, il cui segreto sta nell’utilizzo di ingredienti genuini e nel rispetto dell’antichissima ricetta con l’utilizzo della farina di grano duro di produzione locale.

La tappa successiva è stata presso l’oleificio “Fratelli Mangialetto” sempre a Montecalvo Irpino. Gli alunni hanno avuto modo di osservare le varie fasi dell’estrazione dell’olio dalle olive e i diversi processi di lavorazione e trasformazione dell’olio ravece dop.

Al frantoio gli studenti sono stati accolti da Giovanna che ha fatto assaggiare delle bruschette del pane di Montecalvo con un delizioso olio extra vergine di oliva dal sapore pronunciato e dalle caratteristiche spiccate, con un’aroma fruttato e intenso. Ha poi donato ai presenti una piccola bottiglia di olio extra vergine d’oliva ravece dop.

Preziosissimo il lavoro degli accompagnatori Antonella Diglio, Piero Vigoristo e Libero Riccio. Questa uscita didattica fa parte dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex lternanza scuola lavoro). Ha consentito agli alunni dell’Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” di maturare un’esperienza “reale” in orario curricolare.

L’istituto molto attivo sul territorio promuove la realizzazione di attività ed iniziative che coinvolge la produttività dei diversi paesi e in questo caso del loro territorio. Gli alunni hanno avuto modo di sperimentare le proprie potenzialità, di verificare il livello delle conoscenze acquisite a scuola, di maturare consapevolezza delle peculiarità socio- economiche del contesto in cui vivono.