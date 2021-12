Torna Arianopoly, un progetto nato per valorizzare il dialetto locale "Così intendiamo rafforzare il senso di appartenenza al nostro territorio"

"Nel Natale del 2019 il nostro progetto riscosse un successo ben oltre le nostre aspettative difatti in pochissimi giorni le copie della scatola andarono sold out e tanti ne rimasero senza.

Come gruppo ci eravamo riproposti di preparare una ristampa ma finora l’incertezza dovuta all’andamento epidemiologico lo ha impedito. Siamo lieti di presentare per questo Natale la seconda edizione del gioco in una tiratura limitata di copie." Dal 6 al 18 dicembre sarà possibile prenotare la propria scatola contattando Giuseppe Melito presidente forum dei giovani Ariano per tutte le informazioni necessarie.

Luca Guardabascio responsabile del progetto: "L’Arianopoly è molto più di un gioco, si tratta di un progetto che punta a rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio e a valorizzare il dialetto locale. Per la seconda edizione è stata cambiata l’immagine sulla scatola con una foto del quartiere Sambuco e sono state apportate delle modifiche al tabellone di gioco. Colgo l’occasione per ringraziare quanti stanno collaborando alla riuscita dell’iniziativa.” Foto Francesco Lops.