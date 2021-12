Ambiente e sviluppo sostenibile: i ragazzi disegnano il futuro Premiazione del concorso ora di futuro

Stamattina, nella scuola secondaria di primo grado "Covotta " di Ariano Irpino, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso "Ora di futuro" svolto dagli alunni della scuola primaria plesso Calvario, classi V A e B, che adesso frequentano tutti la prima media.

I ragazzi si sono distinti con i loro lavori, in forma di fumetti digitali, con i quali hanno sviluppato il tema dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, ipotizzando scuole future in cui tutti i bambini siano in grado di fare esperienze green, in grandi spazi all'aperto.

I loro elaborati sono stati scelti tra 6.000 scuole concorrenti, distinguendosi per originalità e adeguatezza del linguaggio, vincendo alcuni Tablet in palio.Sono stati presenti alla manifestazione ,oltre al dirigente scolastico Marco De Prospo, anche il dirigente di generali assicurazioni Paolo Sanfilippo, l'agente di Ariano Irpino con Maria Puopolo che sono stati sponsor del concorso.

I ragazzi sono stati premiati con una pergamena ed alcuni gadget. Alla manifestazione c'erano anche alcune delle docenti della scuola primaria che hanno aderito al progetto, guidando i bambini nella realizzazione dei lavori.