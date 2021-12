Neve in Irpinia. Incanto sul Laceno e sul Partenio: fiocchi fino a 900 metri Continua a nevicare in provincia di Avellino

Continua a nevicare sui monti del Partenio. Gli accumuli al suolo sono fortemente condizionati dai venti di tramontana, che sui crinali esposti sfiorano i 100 km/h. "Stimiamo che alla quota di 1480 m siano presenti circa 20-25 cm di neve. I fiocchi, a tratti, si sono spinti sin verso i 900 metri. Il tempo, nelle prossime ore, tenderà a migliorare. In prospettiva futura, va tenuta d’occhio l’evoluzione per la giornata di giovedì, che potrebbe riservare nuove occasioni per nevicate sino a quote di media montagna", fanno sapere dall'Osservatorio. Incanto e magia sull'Altopiano del Laceno. Le foto della pagina ufficiale confermano le nevicate copiose, che stanno ricoprendo di una fiabesca coltre bianca il lago, il suo altopiano. Nei prossimo giorni le temperature saranno rigide e sono attese nuove precipitazioni nevose, nelle zone montuose.