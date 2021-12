Doppio green pass: controlli a tappeto. Multe in Irpinia I dati delle verifiche

Sono scattati oggi i controlli disposti dal Piano varato dalla Prefettura sul rispetto del possesso del doppio green pass, quello base per traporto pubblico, alberghi, piscine spogliatoi, e rafforzato per bar e ristoranti al chiuso, stadi spettacoli. Massiccio è stato l’impegno già nel corso di questa prima mattinata, con servizi coordinati e dedicati che hanno visto in campo tutte le Forze dell’Ordine, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, questi ultimi impegnati in particolare in provincia, con la collaborazione della Gdf. Dalle ore 6 alle 13 , oltre 450 sono state le persone controllate e oltre 40 gli esercizi commerciali, tra cui bar e ristoranti, per i quali ha concorso anche la polizia locale del capoluogo. In questo ambito non si sono registrate violazioni.

"L’attenzione si é focalizzata, in particolare, sul servizio di trasporto pubblico locale, ove ci si è avvalsi anche dell’intervento del personale delle aziende di Tpl, principalmente dell’AIR , con controlli ai capolinea e ad alcune fermate più frequentate dove sono state riscontrate alcune irregolarità al momento dell’accesso sui bus . Nel complesso solo 6 le sanzioni comminate che denotano ancora una volta il senso di responsabilità e di consapevolezza, e la collaborazione della popolazione irpina. l'auspicio è che si prosegua su questa strada per la tutela della salute e la sicurezza di tutti." Spiegano dalla prefettura.