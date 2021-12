Lo spoiler di un camion davanti all'isola ecologica: avviate le indagini Accertamenti da parte della polizia municipale al fine di individuare e punire il responsabile

Lo spoiler di un camion è stato abbandonato davanti al cancello d'ingresso dell'isola ecologica di località Casone ad Ariano Irpino.

L'episodio che è stato segnalato alla polizia municipale sarebbe avvenuto durante la notte, in questa zona crocevia facilmente raggiungibile da più direzioni. A fare la scoperta sono stati alcuni cittadini diretti proprio domenica scorsa, nel vicino centro fieristico per sottoporsi alla vaccinazione in auto. E non poteva passare inosservato, considerata la sua grandezza e quel deposito insolito a terra in un'area di certo non idonea al tipo di smaltimento.

Proprio per questo motivo il personale della polizia municipale diretto dal neo comandante Angelo Bruno, ha avviato una serie di indagini al fine di identificare l'autore.

Solo pochi giorni fa per l'abbandono selvaggio di rifiuti, in località Brecceto, proprio la polizia municipale, particolarmente attenta su questo fenomeno era riuscita ad individuare e sanzionare il responsabile, chiamato a rispristinare anche lo stato dei luoghi. Prosegue dunque senza sosta l'opera di prevenzione e repressione dello smaltimento illecito di rifiuti e tutela dell'ambiente da parte della polizia municipale di Ariano Irpino.