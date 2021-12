Terremoto in Irpinia: scossa di magnitudo 2.2 a Scampitella L'evento tellurico è stato registrato dai sismografi dall'Ingv

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nel territorio di Scampitella, in provincia di Avellino. Il lieve evento tellurico è stato monitorato dai sismografi dell'Ingv, alle ore 20.06, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.102, 15.291ad una profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose o persone. I comuni interessati dal lieve evento sismico sono quelli al confine tra foggiano e Baronia, come Anzano di Puglia, Vallesaccarda, Monteleone di Puglia, Trevico, Vallata, Zungoli, San Sossio Baronia, San Nicola Baronia, Castel Baronia, Carife, Villanova del Battista, Flumeri, Bisaccia, Lacedonia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Deliceto e Montaguto.