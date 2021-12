"I Paesi più Sostenibili d’Italia" e l’Ente Parco del Partenio: c'è l'intesa Venerdì, alle 11,00 a Summonte presso la sede del Parco del Partenio, la firma del protocollo

Venerdì 10 dicembre alle ore 11,00 in Summonte presso la sede del Parco del Partenio, sarà firmato il Protocollo d’intesa tra l’associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia” e l’Ente Parco del Partenio. Presente il Presidente Nazionale dei Paesi più Sostenibili, Pino Vitale, la presidente del Comitato Scientifico, Annarita De Feo e il Presidente del Parco, Francesco Iovino.

È un partenariato che rafforza le azioni dell’Ente Parco offrendo una visione sulle opportunità di valorizzazione delle azioni sostenibili dei comuni aderenti al Parco stesso; una visione sostenibile necessaria e sempre più richiesta, anzitutto, dai giovani delle nostre comunità.

Il Parco del Partenio punta, da sempre, su un modello di turismo sostenibile mettendo al centro, in primo luogo, la qualità della vita, l’ambiente, la vita lenta. Credo – afferma il Presidente Francesco Iovino – che il post Covid- 19 possa essere l’occasione giusta per scoprire e riscoprire l’Irpinia tutta, che può e deve rappresentare un modello di sviluppo e di socialità alternativo ed essere meta di tutti coloro che vivono nelle città grandi e medio grandi della Campania e non solo.

Puntiamo molto sull’aggiornamento continuo – afferma il Presidente Pino Vitale – sulla diffusione di pubblicazioni, di studi e ricerche, su incontri di informazione e confronto, sul coinvolgimento delle istituzioni e delle forze sociali, su reti, al fine di promuovere i temi strategici della “green economy”: l’economia circolare, il clima e l’energia, le green city e la mobilità sostenibile.