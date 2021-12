Pioggia incessante e frane nelle aree interne: chiusa già una strada ad Ariano Ordinanza della polizia municipale dopo il sopralluogo dei tecnici del Comune

Piove incessantemente da diversi giorni e non si contano le località interessate da frane e smottamenti nelle aree interne dove forse il peggio deve ancora arrivare, soprattutto in molte zone già note e instabili.

Una prima ordinanza del comandante della polizia municipale di Ariano Irpino, Angelo Bruno riguarda la zona rurale Turchiciello-Cannelle. Una comunicazione urgente infatti è stata inoltrata all'area tecnica del comune, con la quale veniva riferito di uno smottamento di terreno in uno scarpato della strada in questione.

"La carreggiata stradale attualmente risulta notevolmente danneggiata dal dissesto in corso, che ne ha causato una voragine laterale e lo svuotamento parziale del sottosuolo stradale a margine. Considerato che, a causa della ridotta larghezza della carreggiata, non risulta possibile garantire il transito, benchè a senso unico alternato, nel tratto interessato dallo smottamento, senza pregiudizio per le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e che, al momento, non è possibile prevedere i tempi necessari al ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza, al fine di scongiurare pericoli per la circolazione stradale e danni ai veicoli e persone in transito è stata ordinata con effetto immediato la chiusura al transito veicolare della stradina interessata dal dissesto franoso, fino al ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni di sicurezza.

Caduta massi anche lungo la Variante dove sono intervenuti gli operai dell'Anas. Un altro movimento franoso, già da alcuni giorni ha interessato un'altra strada vicinale in contrada Ottaggio alle spalle della cabina elettrica. Una zona ben nota, dove già in passato alcune famiglie soprattutto durante le precipitazioni nevose sono rimaste letteralmente isolate. E potrebbe accadere ancora se non si interverrà tempestivamente.