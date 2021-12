Muore mentre fa jogging: tragedia a Calitri. "Addio Marco, ho perso un amico" Il dramma ieri mattina oggi i funerali

Dramma a Calitri, muore mentre fa jogging. Marco Bozza, 43 anni, è morto ieri intorno alle 9.00 lasciando una comunità incredula e un vuoto enorme. Una tragedia improvvisa, Marco è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. "Tutta la comunità calitrana piange Marco - spiega il sindaco Michele Di Maio -, un carissimo amico. Un forte abbraccio a tutta la famiglia".

Secondo una primissima ricostruzione Marco sarebbe stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Dai primi accertamenti, a causare la morte del giovane sarebbe stato un infarto fulminante.Il dramma nella zona fiera. Un automobilista in transito ha visto Marco accasciato al suolo. Ha subito allertato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso del 43enne. Oggi a Calitri si terranno i funerali alle ore 15.