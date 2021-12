Poste italiane valorizza i piccoli borghi: bollo speciale in Irpinia a Montaguto Evento straordinario in occasione dell’anno dedicato alla famiglia indetto da Papa Francesco

Quale luogo più adatto per dar vita ad un annullo filatelico se non a Montaguto, in Irpinia. Un bollo speciale in uno dei borghi più belli delle aree interne, in cui proprio quest’anno si festeggia il quindicesimo anniversario del monumento alla famiglia dedicato a San Pio di Pietrelcina e a suoi genitori.

L’emozione del sindaco Marcello Zecchino: “Poste italiane ha dimostrato ancora una volta, la sua vicinanza soprattutto ai piccoli comuni. A distanza di un mese dall’istallazione del postamat numero 100 della provincia di Avellino, abbiamo avuto l’onore di ospitare questa bellissima iniziativa dedicata all’annullo speciale, in occasione del quindicesimo anniversario della posa del monumento alla famiglia qui a Montaguto, ad opera dell’associazione amici di Padre Pio.

Evento che ricade nell’anno speciale dedicato alla famiglia. Giornata migliore non poteva esserci. E’ un modo per sottolineare l’importanza di essere vicini concretamente ai piccoli borghi. E questo sia davvero di esempio per gli enti e le autorità, che possono e devono in questo momento fare tanto a favore delle piccole comunità. I piccoli comuni e soprattutto chi vive in queste realtà, sono le sentinelle di questi territori.

Poste italiane, con un ufficio presente a Montaguto, dimostra ancora una volta di essere sentinella attiva, un riferimento istituzionale per i territori e le comunità.”