Regali di natale: ecco come aiutare le persone meno fortunate ad Ariano La bella iniziativa di Panacea insieme ai commercianti

"Regala un sorriso per Natale". E' lo slogan dell'iniziativa promossa da Panacea ad Ariano Irpino, in vista delle prossime festività natalizie.

E' stata Maria Spina Pratola, punto di forza dell'associazione arianese con sede nel Piano di Zona a lanciare l'idea insieme ai volontari, alla quale hanno già aderito commercianti ed imprenditori.

L'appello: "Acquista un giocattolo o un dolce natalizio e lascialo in deposito nel negozio. L'associazione provvederà a ritirarlo e distribuirlo ai meno fortunati. Per ogni informazione 339.4865023."

Si tratta dell'ennesima iniziativa promossa dal team di Panacea a sostegno di persone in difficoltà. Non si contano i pacchi alimentari distribuiti nelle case soprattutto in questo tempo difficile legato alla pandemia in cui è aumentato sensibilmente l'indice di povertà. Non resta dunque che aderire a questa nuova gara di solidarietà natalizia per offrire ai meno fortunati un Natale sicuramente più sereno.