"Se percorrete Anselice e Contessa fatevi prima un bel segno di croce" Viabilità a rischio nelle zone rurali ad Ariano Irpino

Una quindicina di famiglie rischiano di rimanere prigioniere in casa alla località Anselice-Contessa ad Ariano Irpino dove la "strada" se tale si può definire risulta essere davvero disastrata.

Lo si deve ad un abitante del luogo, armato di buona volontà se oggi è ancora parzialmente transitabile. E' di ieri un suo ultimo intervento nel tratto più critico attraverso la sistemazione di breccia e terra, al fine di tamponare e tentare di riempire alcune buche che con le ultime piogge sono diventate profonde fino ad oltre cinquanta centimetri.

Una strada, quella in questione che come le altre in questa zona sono prive di manutenzione da oltre 20 anni e forse anche più.

Era stato lo stesso parroco della zona don Antonio Surdi e prima ancora il Vescovo Sergio Melillo a lanciare un appello alla politica ad intervenire al più presto.

"Non ci sono soldi - ci viene detto da anni e così le nostre zone restano abbandonate a se stesse - ci dice indignato un residente - fino a quando possiamo resistere in queste condizioni?" Da più di un anno su questo territorio è sospeso per motivi di sicurezza il trasporto pubblico.

La strada è attraversata da persone che lavorano in ospedale, forze dell'ordine. Ed è un calvario giornaliero per tutti. "Chi passa di qui, si mette le mani nei capelli e ogni volta si fa un bel segno di croce. Non è possibile andare vanti così, qualcuno ci aiuti."