Senza riscaldamento a scuola: studenti e docenti al freddo e al gelo Monta la protesta al liceo Parzanese di Ariano Irpino

Senza riscaldamento a scuola e come se non bastasse, costretti a fare lezioni anche con le finestre aperte per far arieggiare le aule. Protestano gli studenti del liceo Pietro Paolo Parzanese ad Ariano Irpino per una situazione diventata ormai davvero assurda e insostenibile.

"E' dall'inizio dell'anno che i nostri figli vanno a scuola in questa condizioni - ci dice arrabbiato un genitore - e nessuno prende provvedimenti. Ente provincia letteralmente assente come lo è per tante altre questioni in queste zone interne. Come se il problema non esistesse. A che cosa aspetta la direzione scolastica a farsi sentire con le maniere forti? Non ci sembra che abbia fatto abbastanza finora.Possibile che in questo liceo ogni anno è sempre la stessa storia?"

Viene rivolto un appello urgente al presidente della provincia Domenico Biancardi affinche possa essere risolta al più presto questa situazione incresciosa. Le temperature rigide degli ultimi giorni stanno mattendo a davvero a dura prova studenti e docenti. "Ci siamo protetti dal Covid nelle scuole superiori e ora ci tocca ammalarci di influenza. E' da irresponsabili."