Guasto alla caldaia del liceo Parzanese: nuova ordinanza del sindaco Lavori non ancora ultimati e impianto da visionare. Lezioni sospese anche oggi

Lavori non ancora ultimati e impianto da visionare. Lezioni sospese anche oggi al liceo Pietro Paolo Parzanese di Ariano Irpino. Prorogata l'ordinanza da parte del sindaco Enrico Franza anche per la giornata odierna, mercoledì 15 dicembre.

"Richiamata l’ordinanza n. 41 del 14/12/2021 con la quale si disponeva la chiusura del liceo classico con annesso Liceo scientifico “Pietro Paolo Parzanese” per la sola giornata di martedì 14 dicembre 2021, al fine consentire la riparazione del guasto come segnalato dalla dirigente scolastica.

I lavori di ripristino non sono stati ultimati e pertanto persistono ancora le condizioni per adottare un’ordinanza sindacale, in quanto non risultano attualmente garantite le minime misure igienico-sanitarie e di fruibilità degli ambienti scolastici in seguito al guasto segnalato.

Provvedimento adottato, per consentire di superare le criticità segnalate dall’istituto scolastico ed evitare ulteriori disagi ai docenti ed agli alunni. Istituto scolastico dunque chiuso anche oggi, al fine di consentire la riparazione del guasto e ripristinare le condizioni di fruibilità degli ambienti.