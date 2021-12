Ariano: week end tra musei e polo didattico scientifico aspettando il Natale Sinergia tra Sistema Irpinia, Comune e Horeca

La città di Ariano Irpino (ri)apre le porte del museo civico e della ceramica, del polo didattico e scientifico e museo diocesano.

L’energica collaborazione tra il distretto culturale Sistema Irpinia point, promosso dalla provincia di Avellino, l’amministrazione comunale, la fondazione sistema Irpinia e l'associazione dei ristoratori Horeca, ha reso possibile la realizzazione di un week end al museo.

L’evento è una valida occasione per accogliere quanti vogliono scoprire e conoscere le bellezze che la città di Ariano Irpino offre, garantendo una suggestiva immersione nella cultura e nella gastronomia tipica del territorio.

L’evento, che prevede la partecipazione a visite guidate nei principali musei e poli presenti sul territorio, si svolgerà nei giorni 18 e 19 dicembre.

Per assicurare il pieno rispetto delle norme anti-Covid19 sono previsti tre turni diversi: sabato 10-12,30; 18-20 e domenica 10-12,30. Per i partecipanti all'iniziativa è prevista la consegna di un ticket valido come buono sconto del 10% da utilizzare presso le attività ristorative aderenti.



Per info e prenotazioni chiamare al numero 0825.478668,nei seguenti orari di apertura dell’Infopoint (giovedì 9-14 e venerdì 9-14).