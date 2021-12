Giovanni Ragazzo: sentinella del volontariato nelle aree interne "Ne abbiamo fatta di strada fino ad oggi grazie all'impegno e alla determinazione di tutti"

Volontariato nel sangue, passione, sacrifici, professionalità, e grande preparazione maturata sul campo. Una vera e propria sentinella nella baronia e non solo. Stiamo parlando di Giovanni Ragazzo. In prima linea nell'emergenza Covid-19 sin dai giorni più bui della pandemia, quando mancavano ancora gli strumenti adeguati per fronteggiare il virus. Una grande risorsa nel nel sociale, per le aree interne.

"La disponibilità, la professionalità e la gentilezza a volte premiano. Quando nel 2007 pensai di aprire una sede dell'Anpas anche nella piccola realtà di Scampitella ero certo che molti avrebbero deciso di farne parte, mettendo a disposizione di tutti il proprio tempo e le proprie competenze ma ero anche pronto a ricevere critiche . E così è stato, piano piano anche le persone più incredule, dubbiose e perché no solo timide si sono fatte avanti per offrire il proprio aiuto ed iscriversi all'associazione.

Le esperienze belle vanno condivise e così è stato. Partendo dall'Anpas e dalla mia personale esperienza nella nostra associazione, piano piano ho contribuito a far nascere anche altre sedi di volontariato sul nostro territorio: Pubblica Assistenza di Vallesaccarda, Castel Baronia e Villanova del Battista.

Come ogni rovescio della medaglia, anche lungo il mio cammino di volontario non sono mancate critiche nei miei confronti, cattiverie e perché no gesti poco carini ma io ho continuato per la mia strada, continuando a fare con dedizione ciò in cui ho sempre creduto: aiutare chi ne aveva bisogno cercando nel mio piccolo di esserci sempre.

Dal giorno dell'inaugurazione della nostra sede ne abbiamo fatta di strada e da sempre è l'unione che fa la forza.

La determinazione, l'impegno e l'amore per ciò che faccio ogni giorno mi hanno dato la fortuna di aiutare tantissime persone e di esserci sempre quando qualcuno ha avuto bisogno di me.

Sono tante le cose di cui ci occupiamo!

Oggi, dopo un pò di anni, posso testimoniarvi che la fatica premia ed io sono orgoglioso di poter dire che molti sono stati gli attestati di stima ricevuti nel tempo: eletto per tre volte nel consiglio direttivo del centro servizio del volontariato Irpinia Sannio, consigliere regionale Anpas Campania, 12 dicembre 2012 conferimento Angelo dell'anno ad Ariano Irpino, 13 maggio 2013 diploma di merito palazzetto dello sport Ariano Irpino, 18 febbraio 2014 conferimento menzione speciale palazzetto dello sport Ariano Irpino, 7 marzo 2015 conferimento internazionale Sublimitas ad Ariano Irpino, 18 dicenbre 2021 premio Dono Day 2021 ad Avellino.

Questi riconoscimenti, oltre a gratificarmi, mi hanno dato la carica per continuare a fare ciò che svolgo con passione da anni , con ancora più amore e dedizione."