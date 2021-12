La solidarietà a scuola sotto l'albero di Natale Il progetto dell'istituto Giovanni Pascoli di Frigento

Come ogni anno Le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli “di Frigento con sezione staccata di Sturno, Villamaina e Gesualdo hanno organizzato in occasione del Natale un laboratorio artistico per realizzare un presepe (primo premio) e manufatti artistici originali per addobbare un albero di Natale (secondo premio) come doni per la lotteria della solidarietà.

Gli alunni oltre a realizzare il tutto e vendere dei manufatti realizzati da loro, effettuano anche una lotteria con la vendita di biglietti, con lo scolo di raccogliere fondi per poi devolvere in beneficenza.

Stamattina c'è stata l’estrazione a scuola. Il primo premio il presepe completo di tutto (scenografia di polistirolo, gesso, pastori e luci) è stato vinto da una alunna di terza media di Frigento, il secondo premio (albero di Natale completo di pino, luci e addobbi realizzati a mano) a Villamaina.

Tutta la somma in denaro raccolta dalla vendita dei manufatti e dei biglietti quest’anno i ragazzi insieme ai docenti e al dirigente scolastico, la devolveranno a favore del progetto: “La stanza di Tobia” organizzato e sostenuto dall’accademia nazionale Pizza Doc e dall’associazione regionale leucemie infantili. I due vincitori lunedì si recheranno a scuola per ritirare i premi. Il covid non ha permesso di poter svolgere una manifestazione.