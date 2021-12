Riconoscimenti ai volontari e associazioni arianesi al "Dono Day 2021" L'impegno del Csv, al fianco delle associazioni, soprattutto le più piccole

Ariano fa incetta di premi e riconoscimenti ad Avellino in occasione dell'annuale evento «Dono Day 2021» che ha portato alla consegna di 61 riconoscimenti ad associazioni e volontari che si sono contraddistinti per particolari meriti e per la storicità della loro presenza sul territorio. Da Antonietta Caccese associazione Rosa Vitillo pet therapy, Pamela Doto Panacea Odv, Carmine Lo Conte Imagine to help onlus, oltre alle associazioni Rosa Vitillo pet therapy per i suoi dieci anni di attività. A questi si aggiungono riconoscimenti a volontari di numerosi comuni limitrofi.

Oltre cento volontari in rappresentanza di circa ottanta associazioni delle Province Irpina e Sannita si sono ritrovati ad Avellino per l’evento Insieme. Progettiamo, raccontiamo e celebriamo il Volontariato organizzato dal Csv Irpinia Sannio presso l’Hotel De La Ville.

Manifestazione che ha visto la partecipazione tra gli altri del presidente del Centro Servizi Raffaele Amore, del segretario generale dei «Lions» di Avellino Ernesto Pastena, del vicesindaco di Lioni Domenica Gallo, del sindaco di Conza Luigi Ciccone, del dottore Carlo Iannace, della consigliera del presidente della Regione Campania per le Pari opportunità Rosetta D’Amelio e del presidente nazionale dell’Istituto Italiano della Donazione e già presidente nazionale di Csvnet Stefano Tabò.

Il Csv proseguirà lungo la strada, già intrapresa, al fianco delle associazioni, soprattutto le più piccole, per aiutarle a fare rete e ad accedere ai finanziamenti, uno strumento importante per portare avanti le proprie attività per il territorio.